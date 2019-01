Polisi Tangkap Pencuri Motor yang Menyambi Jual Nasi Goreng

Polres Raja Ampat masih melakukan penyedilikan terkait kasus pencurian dua speedboat milik Kapal Layar Motor (KLM) Pearl of Papua.

Kamis, 03 Jan 2019 14:24

Co founder and owner Pearl of Papua, Yayu Yuniar mengatakan, pencurian terjadi saat kapal jenis pinisi kayu tersebut sedang melaju.