Penyiraman Air Keras Novel Diduga terkait Kasus KTP-el

Metrotvnews.com, Jakarta: Insiden penyiraman air keras penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dikecam berbagai kalangan. Insiden ini diduga berkaitan erat dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang kini tengah ditangani oleh KPK.



"Diduga kuat, aksi serangan terhadap Novel kali ini berkaitan erat dengan kasus korupsi KTP-el yang tengah diusut KPK", kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, lewat siaran pers yang diterima Metrotvnews.com, Selasa, 11 April 2017.

Menurut Adnan, insiden ini merupakan ujian berat bagi KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebab, disinyalir, aksi penyiraman air keras kepada Novel bukan satu-satunya yang diterima oleh kerabat Anies Baswedan tersebut.ICW menyebut, teror terhadap Novel sudah beberapa kali dilakukan. Teror terhadap Novel harus dilihat sebagai ancaman terhadap agenda pemberantasan korupsi."Pasalnya, orang atau kelompok yang melakukan teror punya tujuan utama, yakni bagaimana supaya proses hukum atas kasus tertentu berhenti," tegasnya.Di sisi lain, ICW menuntut Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk mengambil sikap tegas dan mengusut pelakunya serta menyeretnya ke proses hukum. Masyarakat Indonesia, kata dia, perlu tahu siapa dalang dibalik aksi teror yang dilakukan kepada Novel Baswedan."Presiden Jokowi dan Kapolri juga harus meningkatkan upaya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi siapapun yang bekerja untuk melawan korupsi di Indonesia," tandasnya.Seperti diketahui, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disiram air keras saat pulang usai salat Subuh di masjid dekat rumahnya. Pelaku disinyalir berjumlah dua orang dan mengendari sepeda motor.Novel adalah salah satu penyidik senior KPK yang menangani kasus korupsi KTP elektronik. Ia pernah mengalami kecelakaan di Nusa Tenggara Barat saat menyidik kasus tersebut. Selain itu Novel juga pernah mengalami kriminalisasi saat menyidik kasus simulator SIM.(Des)