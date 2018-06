One Way di Tol Jakarta-Cikampek Bersifat Situasional

Bekasi: Kepolisian berkoordinasi untuk memberlakukan lintasan satu jalur atau one way di tol Jakarta-Cikampek pada arus balik 2018. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pemberlakuan one way situasional bila kepadatan kendaraan sudah mencapai lima kilometer.



Argo mengatakan arus balik menjadi pantauan Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Barat. Dari hasil rapat bersama dengan Polda lain, kata Argo, ada beberapa kemungkinan yang akan dilakukan berkaitan dengan arus balik lebaran 2018.

Yang pertama, pengalihan arus di jalan tol apabila terjadi antrean kendaraan sepanjang 5 kilometer. Kedua, jika masih terjadi kepadatan di Jawa Barat maka akan diberlakukan contra flow."Seandainya dalam contra flow itu masih ada kemacetan di Jalur tol, baru kita terapkan one way," kata dia di Bekasi, Senin 18 Juni 2018 malam.Disinggung apakah pemberlakuan one way, pada Senin 18 Juni 2018, karena arus lalu lintas sudah mendesak, Argo menyatakan, pemberlakuan one way sesuai dengan hasil komunikasi dengan Polda Jawa Barat."Artinya, di sana kalau memang kita harus melakukan contra flow atau one way tetap kita lakukan. Kita tetap komunikasi dari Korlantas yang mengetahui situasi di jalan tol antara Jawa Tengah, Jabar dan Jakarta," ujarnya.(RRN)