Jalur Arteri Kota Bekasi Padat Pemberlakuan One Way

Bekasi: Lalu lintas kendaraan di Kota Bekasi padat pasca diberlakukannya lalu lintas satu jalur (one way) di Tol Jakarta Cikampek, Senin 18 Juni 2018, malam. Kendaraan dari arah Jakarta banyak yang melewati Kalimalang



Berdasarkan pantauan Pos Pengamanan simpang Bekasi Cyber Park (BCP), banyak bus yang melintas di lokasi dan melewati jalur arteri sampai dengan Selasa, 19 Juni 2018, dini hari.

"Pasti sangat berpengaruh karena kendaraan dari Barat yang ke arah Timur baik dari Jakarta, yang ke Bekasi Karawang dan arah timur lainnya wajib menggunakan jalan alternatif non tol," Kapala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi Johan Budi saat dihubungi.Kendaraan pemudik bercampur dengan kendaraan warga yang melakukan perjalanan dalam kota.Pihaknya terus menjaga dan mengatur lalu lintas pada arus balik lebaran 2018. Terutama untuk mengurai jika terjadi kepadatan."Seperti arus mudik, penjagaan di lintasan menuju arah timur. Khusus pintu tol oleh Dirlantas Polda Metro," ujarnya.Berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan dan diskresi Kepolisian, one way diberlakukan di Jalan Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta dimulai dari KM69 sampai dengan KM3 mulai pukul 22.10 WIB.(SUR)