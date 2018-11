BNNP Jawa Barat Musnahkan Belasan Kilo Barang Bukti Narkotika

Bandung: Berbagai macam narkotika sitaan yang menjadi barang bukti Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat dimusnahkan di kantor BNNP Jawa Barat, Antapani, Kota Bandung, Selasa 6 November 2018.



Kepala BNNP Jabar, Brigjen Sufyan Syarif mengatakan, barang bukti tersebut terdiri dari ganja seberat 13,7 kg, narkotika jenis ekstasi sebanyak 2003 butir dan sabu seberat 1 kg lebih dengan rincian dua barang bukti yakni 461,74 gram dan 596,10 gram.

"Untuk barang bukti ekstasi, barang didatangkan dari Belgia via ekspedisi PT Pos Indonesia oleh tersangka berinisial FH. Setelah pengembangan, kami mendapatkan sabu seberat 461,74 gram dari orang yang sama," kata Sufyan.Sufyan mengatakan mengenai barang bukti ganja, seberat 13,7 kg didapat dari patroli POM TNI AU Lapangan Udara Atang Sandjaja, Bogor, yang mencurigaikan di kawasan tersebut."Setelah diperiksa seorang tersangka, didapati ganja seberat 13,7 kg itu kemudian diserahkan ke BNNK Bogor," kata dia.Selain itu, mengenai temuan sabu seberat 596 gram, didapat dari tersangka berinisial AHL warga binaan Lapas Subang bersama temannya, berinisial D.‎ Dalam kasus ini, AHL sudah ditugaskan D untuk membawa paket sabu denhan upah sebagai kurir Rp 17,5 juta."Barang didapat lewat jaringan Nigeria di Jakarta kemudian AHL bertugas membagi paket kecil untuk di jual di wilayah Jabar," ucap dia.Sebagai gambaran, satu pil ekstasi dijual seharga Rp500 ribu per butir. Jika dibagi rata, nilainya mencapai Rp1 miliar lebih. Sedangkan sabu dijual per gram sekitar Rp1,5 juta. Jika diuangkan, sabu seberat 1 kg mencapai Rp1,5 miliar.(ALB)