Lagi, Kecelakaan Maut di Jalur Puncak

Telah Terjadi Kecelakaan LaluLalintas Jl. Raya Puncak-Ciloto Sekira Jam 11.00 wib. Terjadi antara Bus, Kendaraan Minibus,Umum & Motor. Kr Bus & minibus terjun ke tanah perkebunan Saat ini masih dilakukan evakuasi.

