Demam Karangan Bunga Sampai di Polda Jabar

Metrotvnews.com, Bandung: Belasan karangan bunga berjejer di halaman Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jakan Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis 4 Mei 2017. Karangan bunga berisi dukungan terhadap Polri dalam penegakan hukum di Indonesia.



"Tidak boleh ditawar, kami cinta damai. No intoleransi, no radikalisme. By emak-emak rempong," salah satu pesan yang tertulis di karangan bunga.

Rosdiana, 30, pengantar bunga, mengaku karangan bunga yang ditujukan ke markas polisi ini dipesan sejak Rabu, 3 Mei 2017, malam. "Ini kebanyakan dari Pasar Bunga Wastu Kencana," paparnya.Menurut Rosdiana, dirinya telah dua kali bolak-balik mengantar karangan bunga sejak pagi tadi. Diperkirakan, karangan bunga masih akan terus berdatangan ke Polda Jabar."Masih banyak yang memesan," tandasnya.(NIN)