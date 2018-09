Cara Membongkar Pabrik Ekstasi di Bogor Patut Ditiru

Jakarta: Cara Polres Jakarta Barat membongkar pabrik rumahan ekstasi di Perumahan Sentra Pondok Rajeg, Cibinong, Jawa Barat, patut ditiru. Ini menunjukkan adanya kerja sama yang berjalan baik dari tiga pilar aparat keamanan, yakni babinsa, bhabinkamtibmas, dan polres.



Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan sinergisitas yang dilakukan Polres Jakarta Barat ini patut dicontoh oleh seluruh polres di Indonesia.

“Informasi yang diperoleh dari tiga pilar lalu ditelusuri kebenarannya. Didukung pula dengan pengembangan tersangka yang ditangkap hingga mengarah ke lokasi pabrik ekstasi rumahan. Sinergi ini harus dicontoh oleh seluruh polres di Indonesia,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Rabu, 26 September 2018.Perumahan kerap menjadi lokasi yang tersembunyi untuk memproduksi narkoba. Untuk itu, Sahroni menekankan pentingnya peran aktif warga, khususnya pengurus RT dan RW, untuk mengawasi aktivitas di lingkungannya. Sahroni juga mendesak sistem peradilan memberikan hukuman berat kepada para pelaku, khususnya bandar besar dan pengelola pabrik rumahan narkoba.“Berikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku yang telah meracuni anak bangsa. Ini (hukuman berat) juga akan menjadi warning terhadap mereka yang berniat terjun ke bisnis narkoba,” kata politisi Partai NasDem ini.“Kita sudah banyak melihat bukti narkoba telah merusak berbagai elemen. Pejabat, politisi, artis, polisi, TNI, hingga anak kecil menjadi sasaran narkoba. Jangan beri ruang bagi para pengedar,” tambah dia.Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi mengemukakan pabrik yang digerebek di Bogor itu menghasilkan ekstasi jenis langka dan memberi efek yang lebih berbahaya daripada ekstasi umumnya.“Fenomena baru karena yang ada di sini memproduksi ekstasi cukup berbahaya, istilahnya three in one,” kata Hengki.Mantan anggota Paskibraka lulusan Akpol 1996 ini menjelaskan, three in one dalam ekstasi itu antara lain adanya tiga efek sekaligus, yakni stimulan, halusinogen, dan depresan. Paduan ketiga efek ini sangat berbahaya buat tubuh dan dapat memberikan dampak yang merusak.“Biasanya ekstasi hanya mengandung efek stimulan, yaitu MDMA,” ucapnya.Tak hanya sebagai pabrik ekstasi, para pelaku juga berniat mengembangkan industri narkoba mereka ke jenis sabu-sabu. Salah satu pelaku berinisial AP disebut merupakan residivis kasus serupa yang baru menghirup udara bebas sejak tiga bulan lalu.“Cukup ironis kita melihat ada pabrik narkoba jenis ekstasi yang akan dikembangkan secara clandestine (rahasia) di perumahan ini. Selalu di perumahan. Ini yang harus menjadi catatan pengurus RT/RW. Pengutus harus waspada apabila ada warga yang tertutup. Jangan permisif agar tidak ada lagi home industry atau pun clandestine lab,” papar Hengki.Dalam penggerebekan, Polres Jakbar menyita ribuan butir ekstasi, bahan baku bubuk kafein seberat 1.274 gram, bubuk avic 4.751 gram, bubuk ephedrine 136 gram, bubuk key 35 gram, bubuk red posfor 1.800 gram, pewarna bubuk 250 gram, tiga botol kecil bahan baku pewarna makanan cair merk kupu-kupu, tiga buah timbangan elektrik, satu buah kalkulator, serta tiga ponsel.Atas perbuatannya, tiga tersangka dijerat Pasal 114 ayat 2 subsider 112 ayat 2, subsider 111 ayat 1. Sementara tersangka yang memproduksi dikenakan 112 ayat 2, 113 ayat 2, 114 ayat 2, 132 ayat 2 UU Narkoba.“Hukumannya maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati,” kata Hengki.(ALB)