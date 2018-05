Korban Begal Ditetapkan Jadi Tersangka

Bekasi: MIB, korban pencurian dengan kekerasan (curas) di Bekasi, Jawa Barat, menjadi tersangka. Polisi menetapkan status itu setelah MIB membacok dua orang yang hendak merampas gadgetnya, AS dan IY.



Perampokan terjadi pada Rabu, 23 Mei 2018, di dekat Universitas Bhayangkara, Kota Bekasi. AS meninggal di RS Anna Medika.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Jairus Saragih mengatakan MIB menjadi tersangka karena diduga melakukan penganiayaan. Tindakan itu mengakibatkan satu orang meninggal."Tapi kami masih meminta pendapat ahli mengenai kasus ini. Koordinasi ke jaksa penuntut umum (JPU) dulu," ujar Jairus di Bekasi, Senin, 28 Mei 2018.Status tersangka, lanjut Jairus, bisa saja dicabut. Bila, ahli berpendapat tindakan itu sebagai upaya bela diri."Ya makanya kita minta pendapat ahli, walaupun sudah tersangka (MIB), kalau pendapat ahli ini (membela diri), bisa digugurkan," ujarnya.Selain MIB, polisi juga menetapkan IY sebagai tersangka kasus curas. IY masih dalam perawatan di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur.Hasil pemeriksaan sementara, polisi mengatakan dua pelajar dibacok di sekitar Jembatan Summarecon, Bekasi. Saat itu, mereka hendak mengambil gawai dua orang yang sedang berswafoto.Satu di antaranya MIB. MIB berusaha melawan. Ia merebut celurit dari tangan AS. Lalu, ia membacok AS dan meminta gawai milik temannya, AR, dikembalikan.Lalu dua pelaku perampokan enggan menuruti. AS dan IY kabur ke sebuah rumah sakit. AS meninggal, sementara IY mendapat perawatan.Peristiwa pembacokan itu dilaporkan ke Polsek Bekasi Utara. Tapi, keterangan yang diberikan oleh IY ternyata bohong. Sementara, korban curas, AR dan MIB melapor ke Polres Metro Bekasi Kota bahwa dirinya telah menjadi korban curas namun berhasil menyelamatkan diri dan mengaku membacok pelakunya.(RRN)