Jelang May Day, Kapolda Banten Bersilaturahmi dengan Serikat Buruh

Tangerang: Kapolda Banten Brigjen Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan serikat buruh se-Provinsi Banten di Rumah Makan Waroeng Sunda, Perumahan Talaga Bestari, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pada silaturahmi itu, Listyo menyampaikan ucapan terima kasih atas sikap kooperatif serikat buruh.



Menurutnya, hal itu sangat membantu dalam konteks membangun komunikasi dalam rangka peringatan May Day.

"Kami mengapresiasi sikap bersahabat yang ditunjukkan serikat buruh. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk kawan-kawan buruh," ujar Listyo, Senin 30 April 2018.Listyo menjelaskan, ada kesepahaman dengan serikat buruh untuk memaknai May Day dengan suasana kondusif sesuai jargon yang diusung yakni "May Day is a Fun Day"."Langkah silaturahmi ini adalah penghormatan kami kepada buruh. Untuk itu kami siap mengawal dan mengamankan segala kegiatan teman-teman buruh," katanya.Listyo menambahkan, serikat buruh dari Cilegon menyatakan tidak mengirim utusan untuk aksi ke Jakarta. Sementara, serikat buruh lain yang mengirim utusan ke Jakarta siap berkoordinasi untuk pengawalan."Buruh yang tidak ke Jakarta akan tetap menyemarakkan peringatan May Day dengan 'fun' di daerah masing-masing," jelasnya.Sementara itu, Kapolresta Tangerang Kombes Sabilul Alif mengatakan, kepolisian siap mengawal massa buruh yang bertolak ke Jakarta. Pengawalan itu untuk memastikan keberangkatan buruh berjalan dengan aman dan lancar."Yang dikirim ke Jakarta utusan. Yang tidak berangkat ke Jakarta akan bersama melaksanakan peringatan May Day di Tangerang yang diisi aneka lomba dan festival memancing," pungkas Sabilul.(RRN)