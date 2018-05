Polisi Tangkap Dua Pelaku Curanmor di Bekasi

Bekasi: Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor); AM dan JN babak belur setelah aksinya kepergok warga di Jalan Patuha Utara II, RT 01/16, Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa, 22 Mei 2018. Kini keduanya telah diserahkan ke kepolisian untuk ditangani.



Mereka beraksi bersama dengan dua orang rekannya, MN dan MR.X. Kejadian bermula saat AM bertemu dengan JN dan mereka berdua menuju ke daerah Kalimalang untuk menemui MN dan Mr.X.

Selanjutnya, mereka berempat menuju daerah Bintara, Cakung dan Kranji untuk mencari sasaran. Sesampainya di Jalan Patuha Utara II, mereka melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dan di teras.Kemudian, MN dan temannya turun dari sepeda motor dan mendatangi motor itu untuk mengambil. Sedangkan, AM dan JN menunggu di depan untuk mengawasi.Sekitar delapan menit, MN dan temannya kembali keluar menemui AM dan JN dengan membawa sepeda motor jenis Honda Vario. Kemudian, MN memberikan informasi ke AM bahwa sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan.AM langsung masuk ke Jalan Patuha II untuk mengambil sepeda motor tersebut. Sementara JN menunggu sambil mengawasi situasi.Ia berhasil mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut. Tapi aksinya diketahui warga, sehingga AM dan JN melarikan diri."Pelaku sempat dikeroyok massa yang merasa kesal dengan aksinya," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Jairus Saragih, Rabu, 23 Mei 2018.Setelah itu kedua pelaku ditangkap dan dibawa ke Polsek Bekasi Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi turut menyita barang bukti yang satu kunci letter T, dua anak kunci serta dua buah tembaga yang ada magnet, satu unit sepeda motor, satu BPKB dan satu STNK.Atas tindakannya pelaku disangkakan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Keduanya diancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara.(DMR)