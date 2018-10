GOWES Bike Sharing Hadir di Telkom University

Bandung: Telkom University menyediakan fasilitas sepeda bagi mahasiswanya. Layanan yang diberi nama GOWES Bike Sharing ini bertujuan mendukung kampanye go green, sekaligus memacu mahasiswa berolahraga sepeda.



Fasilitas tersebut merupakan buah kerja sama antara GOWES Bike Sharing Platform & Application yang merupakan layanan unggulan dari PT Surya Teknologi Perkasa (STP), anak usaha dari perusahaan distribusi digital terdepan PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), dengan PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom).



Sebagai tahap awal, GOWES menyediakan 125 unit sepeda di dalam kawasan kampus Telkom University. Penambahan unit sepeda akan dilakukan secara bertahap untuk dapat mengakomodir 30 ribu mahasiswa Telkom University. Penyediaan layanan GOWES juga akan memberikan benefit langsung bagi 6 ribu mahasiswa yang tinggal di dalam asrama kampus untuk dijadikan alternatif transportasi jarak pendek yang bebas dari polusi.



Fasilitas ini dapat digunakan mulai Oktober 2018. Mahasiswa cukup mengunduh aplikasi GOWES di Google Playstore maupun Apple Store pada smartphone dan melakukan top up credit dengan metode transfer bank & virtual account. Setelah memiliki saldo, pengguna melakukan scan QR Code pada barcode yang terdapat di gembok sepeda, dan sepeda siap untuk digunakan.



Pengguna GOWES tidak harus melakukan pengembalian sepeda yang telah digunakan ke titik tertentu, melainkan cukup dengan meninggalkan sepeda yang telah selesai digunakan di mana saja di dalam area operasional GOWES karena setiap unit sepeda dilengkapi dengan Tracking Device & Digital Indonesia Map.



Dalam waktu dekat GOWES juga akan menempatkan Kios Digital MCAS di area kampus sebagai alternatif top up credit aplikasi GOWES yang dapat menerima pembayaran tunai untuk memudahkan mahasiswa melakukan top up.



“Dengan dimulainya operasional layanan GOWES di Telkom University, ini akan akan menjadi alternatif transportasi jarak pendek untuk memudahkan para mahasiswa melakukan aktivitas di dalam area kampus. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dengan bersepeda, kerja sama ini juga mendorong misi Telkom University untuk menjadi kampus go green dengan menghadirkan layanan sepeda GOWES yang bebas polusi udara dan polusi suara,” ujar Direktur Utama STP Iwan Suryaputra.



Pengembangan sepeda GOWES tidak hanya sampai di sini. GOWES terus melakukan inovasi dengan menghadirkan berbagai jenis sarana transportasi inovatif yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.

(ROS)