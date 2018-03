Harga Beras Naik, Disperindag Bogor Gelar Operasi Pasar

Bogor: Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar operasi pasar untuk menangguli meroketnya harga beras di pasaran selama sepekan terakhir. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor menyalurkan sekitar 290 ton beras dari Badan Urusan Logistik setempat.



"Sebanyak 240 ton dibagikan ke 10 kios di Pasar Bogor dan 50 ton ke 12 kios di Pasar Anyar," Kepala Bidang Sarana dan Komoditi Disperindag Kota Bogor Tedy Sutiadi saat ditemui di kantor Disperindag Kota Bogor, Rabu, 17 Januari 2018.

Pihaknya juga belum mengetahui sampai kapan operasi pasar akan berlangsung. Operasi pasar diteruskan hingga harga beras di pasaran stabil.Ditegaskan menebut harga harga jual beras medium di pasaran mencapai Rp9.500 per kilogram, lebih tinggi Rp50 dibanding harga eceran tertinggi yang dipatok Rp9.450 per kilogram.Harga beras premium juga melonka tinggi. Tim Disperindrag Kota Bogor menemukan harga beras pasaran mencapai Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per kilogram. Normalnya beras jenis ini dijual dengan harga sekitar Rp13 ribu per kilogram.Peningkatan harga beras di beberapa daerah karen suplai beras premium menipis di pasaran.. Persediaan menipik karena tak ada panen raya pada Oktober hingga Februari.Menurut Tedy, berkurangnya suplai beras premium memberikan dampak kepada masyarakat menengah sebagai pembeli utama. Mereka beralih ke beras medium menyebabkan stok beras medium menipis di pasaran."Ke depannya operasi pasar akan menambah persediaan beras premium sebanyak 50 ton lagi. Suplai itu berasal dari lumbung Bulog yang memang sudah diplotting sebagai cadangan untuk mengantisipasi kejadian menurunnya suplai," ucapnya.Operasi pasar tidak hanya dilakukan di Kota Bogor. Hal serupa akan dilakukan di Kota Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Tasikmalaya Daerah ini yang menjadi pusat perhatian Badan Pusat Statistik terkait inflasi.(SUR)