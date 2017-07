Andhika `The Titans` Dituntut Satu Tahun

Metrotvnews.com, Bandung: Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandung menuntut Andhika Naliputra Wilaharja satu tahun penjara. Terdakwa yang dikenal dengan nama Andhika The Titans itu terbukti memiliki narkotika jenis tembakau Gorila.



"Memohon kepada majelis hakim yang menangani perkara ini agar menjatuhkan putusan selama satu tahun penjara," ucap Jaksa Melur, di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Bandung, Selasa 18 Juli 2017.



Jaksa juga menyebut hal-hal yang memberatkan pentolan grup band The Titans itu dalam amar tuntutannya yaitu terdakwa tidak membantu dalam program pemerintah dalam memberantas narkoba.



"Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan mengakui perbuatan," ucapnya.



Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim yang diketuai Daryanto memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan melalui penasehat hukumnya secara lisan. Pembacaan nota pembelaan (pledoi) akan dibacakan terdakwa pada Kamis 25 Juli 2017, sekaligus sidang putusan kasus tersebut.



Diketahui Andika terbukti telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 6 ayat (3) UU No. Tahun 2009 tentang narkotika jo peraturan Menkes RI No 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Keyboardis grup band The Titans itu diringkus unit Satnarkoba Polrestabes Bandung pada 21 Febuari silam. Andhika ditangkaap saat menerima pesanan paketan tembakau Gorila yang diantar ojek online ke rumahnya di Jalan Sarikaso V No. 7, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.



Andhika mengaku, memperoleh batang haram tersebut dengan cara membeli lewat iklan tembakau gorila yang ditawarkan di media sosial.



