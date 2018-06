One Way di Tol Jakarta-Cikampek Diberlakukan Lagi Malam Ini

Bekasi: Sistem satu jalur atau one way kembali diberlakukan di tol Jakarta-Cikampek, pada Rabu, 20 Juni 2018. Bahkan sistem tersebut diberlakukan mulai dari tol Cipali.



Deputi GM Traffic Management PT Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Cece Kosasih mengatakan pemberlakuan one way berdasarkan arahan polisi. Sebab arus lalu lintas di tol ke arah Jakarta mulai ramai namun lancar.

"Tapi tadi memang ada kepadatan di Cipali," kata Kosasih di Bekasi.Humas PT Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Irwansyah menambahkan sistem itu untuk mengantisipasi kepadatan di dalam tol. Sementara lalu lintas menuju Cikampek dialihkan ke jalur alternatif.Sistem tersebut bukan kali pertama diberlakukan. Kemarin, polisi dan pengelola tol juga memberlakukan one way untuk mengantisipasi kepadatan saat arus balik Idulfitri.(RRN)