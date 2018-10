Paduan Suara UNPAR Juara 2 International Baltic Sea Choir Competition

Bandung: Paduan Suara Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (PSM UNPAR) mengukir prestasi di kancah dunia dengan memenangkan peringkat kedua International Baltic Sea Choir Competition.



Pada kompetisi yang digelar 22-23 September di Latvia itu, sang konduktor, Ivan Yohan, mendapatkan gelar Best Conductor.

Rangkaian konser diawali dengan Non-Competitive Opening Concert of the Competition yang dilaksanakan pada 21 September, di Dubulti Church. Pada opening concert ini, PSM UNPAR membawakan lagu Ave Maria karya Ivan Yohan.Memasuki kompetisi hari pertama, jenis kompetisi yang diadakan ialah Competition-Compulsory Program. Pada tahap ini, PSM UNPAR membawakan empat lagu, yakni The Drop oleh Andris Dzenitis, Bleibe, Abend will es warden oleh Albert Becker; Lingsir Wengi oleh Javanese Moslem Chant; dan O Sapientia oleh Tadeja Vulc.Selanjutnya, PSM UNPAR mengikuti Competition-Free Program. Pada kompetisi ini, PSM UNPAR membawakan dua lagu, yaitu Iupitter oleh Michael Ostrzyga dan Exultate Deo oleh Budi Susanto Yohanes.PSM UNPAR berhasil menuju Grand Prix Final-Competition Closing Concert yang dilaksanakan pada 23 September 2018. Pada babak final ini, PSM UNPAR membawakan tiga lagu, yaitu Iupitter oleh Michael Ostrzyga, Gloria Patri oleh Budi Susanto, dan Cikala Le Pong Pong oleh Ken Steven.Hasilnya, PSM UNPAR memenangkan peringkat kedua International Baltic Sea Choir Competition, dan Ivan Yohan mendapat gelar Best Conductor.(ROS)