UNPAR Siap Selenggarakan Parahyangan Project 2018

Bandung: Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) siap menyelenggarakan Parahyangan Project 2018: The Origins pada 14 April hingga 4 Mei mendatang di Parahyangan Reksaraga. UNPAR pun mengajak Anda larut dalam keseruan event akan diramaikan dengan berbagai perlombaan, konser musik, bazar dan masih banyak lagi.



Ada tiga rangkaian acara utama yang akan dipersembahkan kepada masyarakat, yakni Parahyangan Art and Sport Appreciation (Pandora), Parahyangan Digital and Sport Competition (Paragon) dan (Parahyangan Art and Design Exhibition (Paradox). Pandora akan menyuguhkan bazaar makanan, konser musik, pameran dan pameran seni.

Sedangkan Paragon merupakan merupakan acara yang berisi rangkaian kegiatan berupa kompetisi olahraga baik internal mahasisw maupun mahasiswa eksternal UNPAR. Kegiatan ini akan mempertandingkan beberapa cabang olahraga yaitu futsal, basket, bulut tangkis, voli dan ada yang membedakan dengan tahun lalu, yakni esport.Tak kalah menariknya, Paradox juga memberikan tawaran menarik bagi pengunjung. Event ini menitikberatkan pada pameran atau eksibisi seni yang mempertunjukan berbagai macam seni. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap seni, kegiatan ini juga diadakan untuk mengapresiasi berbagai macam kesenian.Kegiatan tersebut diadakan oleh Direktorat Jenderal Seni dan Olahraga Kementerian Kemahasiswaan Lembaga Kepresidenan Mahasiswa UNPAR periode 2017/2018. Diharapkan event ini menjadi salah satu wadah mahasiswa dalam bidang pembinaan kreativitas, seni, kreasi dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan serta kebutuhan masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.(ROS)