Laman Pemkab Sukabumi Diretas

Metrotvnews.com, Sukabumi: Laman resmi milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat www.sukabumikab.go.id., diretas. Peretas meminta sejumlah uang imbalan jika ingin situs ini kembali normal.



"Situs ini sudah aneh tampilan sejak Senin 24 Juli dan tidak bisa dibuka sejak Selasa 25 Juli," kata Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukabumi, Yudi Pancha Yoga, di Sukabumi, seperti dilansir Antara, Rabu 26 Juli 2017.



Metrotvnews.com mencoba berselancar ke laman yang dimaksud pagi tadi, namun masih belum berfungsi. Pada laman masih tertulis "Hi adm00n - i am comeback to your system. Contact me if you can be safe the system! - kodolande@gmail.com - Pay me and i can teach you close and fix the bug. Thank you adm00n. Pawned by: ./MR.T00ha - Thank you for: ./4chan ./hmei7 ./vezka ./Albert ./Snowden ./mr.R0b0t ./fsociety."



Tampilan www.sukabumikab.go.id



Yudi mengatakan masih mencoba memperbaiki laman agar bisa kembali berfungsi. Laman ini biasanya digunakan untuk sosialisasi kegiatan dan kebijakan Pemkab Sukabumi.



Dia mengatakan Pemkab Sukabumi tak akan mengabulkan permintaan si peretas yang meminta tebusan uang jika ingin menormalkan kembali website tersebut. Yudi mengatakan tak ada data yang hilang di laman yang diretas.



Rentannya situs diretas, kata dia, karena keterbatasan tenaga ahli. "Kami memang memiliki beberapa sarjana komputer dan informasi teknologi, tapi jumlahnya masih kurang. Diharapkan laman ini bisa normal kembali," ujar dia.



Yudi mengatakan laman resmi Pemkab Sukabumi memang kerap diretas orang tak bertanggung jawab. Dia tak mengetahui tujuan utamanya. Tapi, dia melihat peretas masih tergolong pemula berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan.

(UWA)