Sistem One Way Diberlakukan mulai dari Brebes hingga Jakarta

Cirebon: Pemberlakuan sistem satu arah atau one way dilakukan mulai dari Losari, Brebes, Jawa Tengah, hingga Cawang, Jakarta. Semua gerbang tol menuju arah Jawa ditutup.



Kepala Seksi Pengumpulan Tol, Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum Ruas Tol Kanci-Pejagan, Uum Jumadi mengatakan pemberlakuan one way secara bertahap.



(Dua lajur di jalur tol Cipali diterapkan sistem satu arah dari Jawa menuju Jakarta untuk menghindarkan kepadatan lalu lintas di arus balik, Selasa 19 Juni 2018, Medcom.id/Rofahan)

"Info yang saya terima, one way mencapai Cawang, Jakarta," ujar Uum di Cirebon, Jawa Barat, Selasa, 19 Juni 2018.Uum mengatakan kepadatan kendaraan harus segera diurai. Bila tidak, kepadatan lalu lintas kian parah.Traffic Management Manager PT Jasa Marga Tol Palikanci Agus Hartoyo mengatakan, kebijakan one way diterapkan lantaran kepadatan kendaraan terjadi. Terutama di gerbang tol Kertasari.Gerbang tol Kertasari berlokasi di Tegal. Gerbang tol tersebut merupakan perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dengan Jawa Barat.Semula, lanjut Agus, pengelola tol hanya memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contra flow di rest area 2018 Palikanci. Namun lalu lintas kian padat.Sementara General Manager Operasional PT Lintas Merga Sedaya Suyitno mengatakan one way berlaku mulai dari gerbang tol Kertasari, Tegal, Jawa Tengah, sejak pukul 15.00 WIB. Dua jalur tol, baik dari arah barat menuju timur dan sebaliknya, digunakan untuk pengendara dari Jawa."Kalau untuk arah ke Jawa, ditutup semua. Hanya ke arah Jakarta saja,” kata Suyitno di Cirebon.(RRN)