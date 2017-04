Distribusi Air ke Ribuan Pelanggan PDAM Bandung Terganggu

Metrotvnews.com, Bandung: Kebocoran pada pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening terjadi di kawasan Cimaung, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pasokan air bersih untuk pelanggan di area Bandung bagian barat dan timur pun terganggu.



Direktur PDAM Tirtaweing Sony Salimi mengatakan gangguan terhadap pasokan air bersih terjadi hingga empat hari ke depan. Sebab besi beton pada pipa pendistribusi air bersih bocor.

"Biasanya mampu mengalirkan air baku sebesar 650-800 liter per detik, kini pasokannya berkurang sekitar 200 liter per detik. Ini akan mengganggu pelayanan distribusi. Mudah-mudahan tidak lebih dari empat hari," ujar Sonny di Kantor PDAM Tirtawening Kota Bandung, Jalan Badaksinga, Kamis 6 April 2017.Sonny mengaku hingga kini belum mengetahui penyebab dari kebocoran pipa tersebut. Pihaknya pun kin tengah melakukan investigasi dan menggali di lokasi kejadian.Akan tetapi Sonny memperkirakan ada empat hal kemungkinan terjadi bocornya pipa tersebut. Yakni akibat kondisi pipa sudah tua serta akibat getaran atau gempa."Atau mungkin area pemanfaatan diatas pipa tidak sesuai dengan adanya berbagai pembangunan, atau mungkin ada penyumbatan udara yang terjebak sehingga menimbulkan tekanan tinggi," urainya.Sonny pun mengaku hingga kini belum mengetahui jumlah kerugian materi akibat kebocoran pipa tersebut. Akan tetapi smbil menunggu perbaikan, pihaknya pun akan mengoptimalkan pipa transmisi yang lain seperti yang berada di kawasan Dago Bengkok."Jika biasanya instalasi tersebut hanya menyalurkan 400 liter air per detik, maka kita akan mengoptimalkan menjadi 750 liter per detik.""Tapi ini sangat tergantung cuaca, kalau hujan besar, akan mengalami kesulitan untuk mengoptimalkanna, karena kualitas air tidak support ke mesin instalasi kita," lanjutnya.Selain itu untuk tetap memberikan pelayan terhadal masyarakat, Sonny pun mengaju telah mensiagakan 12 unit mobil tangki yang siap menjangkau ke beberapa daerah."Jadi satu mobil itu bisa melayani hingga 5 rumah. Warga bisa mengajukan dan dikoordinir oleh RT atau RW setempat kepada kami," pungkasnya.Berikut daerah-daerah yang terganggu pasokan air bersih akibat kebocoran pipa tersebut;Sebagian Jalan Jend. A. H. Nasution da sekitarnyaSebagian Daerah Cicaheum dan sekitarnyaSebagian Kompleks Antapani dam sekitarnyaSebagian Jalan PHH Mustofa dun sekitarnyaSebagian Jalan Jend. A. Yani dan sekitarnyaSebagian Jalan Kiaracondong dan sekitarnyaSebagian Jalan Lengkong Besar dan sekitarnyaSebagian Jalan Karapitan dan sekitarnyaSebagian Jalan Buahbatu dan sekitamyaSebagian Jalan Burangrang dan sekitaryaSebagian Jalan Jend. Gatot Subroto dan sekitaryaSebagian Jalan Turangga dan sekitarnyaSebagian Jalan Soekamo-Hatta dan sekitarnyaSebagian Daerah Ciwastra dan sekitamya.Sebagian Jalan Astana Anyar dan sekitamyaSebagian Jalan Pagarsih dan sekitamyaSebagian Jalan Kopo dan sekitamyaSebagian Jalan Pajajaran dan sekitamya;Sebagian Jalan Babakan Ciparay dan sekitamyaSebagian Jalan Babakan Tarogong dan sekitarnyaSebagian Jalan Kebon Jati dan sekitarnyaSebagian Jalan Jenderal Sudirman dan sekitamyaSebagian Jalan Gardu Jati dan sekitamya.Sebagian Jalan Cibaduyut dan sekitamyaSebagian Jalan M Toha dan SekitamyaSebagian Jalan Pasir Salam dan SekitamyaSebagian Jalan Kembar dan SekitamyaSebagian Jalan Batu Indah dan SekitamyaSebagian Jalan Parakan dan SekitarnyaSebagian Jalan Moch. Ramdhan dan SekitarnyaSebagian Jalan Otto Iskandar Dinata dan Sekitarnya(RRN)