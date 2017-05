Tim dari ITB Ikut Cari Dosen Suryo

Metrotvnews.con, Bandung: Institut Teknologi Bandung (ITB) menerjunkan tim mencari Suryo Utomo, 30. Dosen School of Business and Management (SBM) ITB itu menghilang sejak dua hari lalu.



Head of Administration SBM ITB, Sukmayani, mengaku belum mendapat perkembangan mengenai keberadaan Suryo. Namun tim masih mencari Suryo.

"Kami sedang mencari. Perwakilan ITB ikut mencari," kata Sukmayani dihubungi via telepon di Bandung, Jawa Barat, Jumat 12 mei 2017.Tim pencari terdiri dari dosen dan unsur kampus. Mereka memberikan bantuan tersebut secara sukarela."Saya tidak tahu jumlahnya. Tapi mereka suka rela," lanjut Sukmayani.Suryo, ujar Sukmayani, dikenal sebagai dosen dengan kepribadian baik. Sukmayani mengenal Suryo sebagai sosok yang tak punya masalah."Pak Suryo ya biasa-biasa saja. Baik. Mudah-mudahan segera ditemukan," ungkap Sukmayani.Kamis 11 Mei 2017, Ratna Oktiviani melapor ke Polrestabes Bandung. Ia mengaku hilang kontak dengan suaminya sejak Rabu 10 Mei 2017.Terakhir kali kontak yaitu saat Suryo mengantar ibunya ke Terminal Leuwipanjang Kota Bandung. Setelah itu, Ratna tak bisa menghubungi suaminya.Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo mengatakan polisi menemukan mobil milik Suryo di Cianjur. Mobil bernomor polisi F 1031 DC dan merek Toyota Vios."Mobilnya ditemukan di Jalan Cirancang. Tapi Suryo masih dalam pencarian," kata Hendro.Adapun ciri-ciri Suryo yaitu berkaca mata, tinggi badan kurang lebih 170 Cm, berat badan 65 Kg, kulit sawo matang, dan rambut pendek hitam. Terakhir kali, Suryo mengenakan baju Polo hitam dipadukan dengan celana jins biru.(RRN)