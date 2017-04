Rumah Botol Karya Ridwan Kamil Disewakan

Metrotvnews.com, Bandung: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyewakan rumahnya yang berada di kawasan Cipadung, Bandung, Jawa Barat. Iklan sewa hunian yang dikenal dengan rumah botol tersebut diposting Ridwan Kamil melalui media sosial beberapa hari lalu.



"Modern House of daily rent in north Bandung. Winner of Asia Green Design Award 2009. Rumah untuk disewa wisatawan harian. Rumah mantan arsitek (bukan rumah mantannya si arsitek)," tulis Ridwan Kamil dalam akun pribadinya di Instagram @ridwankamil.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengaku, tidak ada hubungannya rumah disewakan dengan Pilgub Jabar. Rumah itu disewakan karena sudah lama tak dihuni sejak dirinya terpilih menjadi wali kota."Sayang kan mubazir, enggak ditinggali. Lebih baik disewakan, bisa menghasilkan," kata Emil saat ditemui di kawasan Jalan L.L. RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 21 April 2017.Emil mengatakan, rumah botol miliknya disewakan dengan tarif Rp2,5 juta per malam. Tarif tinggi sengaja dipasang karena rumah itu mempunyai ciri khas dan mendapat gelar juara dalam Green Design Award 2009."Jadi, silahkan kalau mau sewa. Harganya segitu, karena itu rumah unik," pungkasnya.Sejak terpilih menjadi wali kota Bandung, Emili dan keluarganya tinggal di rumah dinas di Pendopo Kota Bandung.(NIN)