Sabtu Sore ini, Puncak Justru Lengang

Metrotvnews.com, Bogor: Arus lalu lintas di jalur utama kawasan Puncak jelang sore hari ini terpantau lengang. Polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Puncak atau Cianjur dan menutup laju kendaraan dari arah Jakarta.



Kasatlantas Polres Bogor, AKP Silfia Sukma, mengatakan rencananya penutupan arus kendaraan dari arah Jakarta akan dilakukan hingga pukul 18.00 WIB. Saat ini pihaknya memprioritaskan laju kendaraan dari arah Puncak atau Cianjur.

"Kami sudah mempersiapkan sistem one way dari arah puncak mulai pukul 15.00 WIB," kata Silfia di Pos Pengaturan Lalu Lintas Simpang Gadog, Sabtu (24/12/2016).Kendati penormalan arus sudah dijadwalkan, namun hal itu bisa dilakukan lebih cepat. Penormalan juga berlaku situasional, bergantung kepadataan kendaraan di jalur Puncak.Pantauan di lokasi, hujan intensitas sedang selama setengah jam sempat turun di Simpang Gadog dan sebagian jalur kawasan wisata Puncak. Arus kendaraan dari arah Puncak terpantau ramai lancar.Sebelumnya, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way dari arah Jakarta pada pukul 08.30 hingga 11.00 WIB. Itu bertujuan mengurai kemacetan kendaraan yang sempat mengular sekitar 8 Kilometer. Polisi kemudian memberlakukan penormalan arus pukul 11.00 hingga 15.00 WIB.(UWA)