INAPGOC Lepas Kepulangan Atlet Asian Para Games

Metrosports Mengunjungi Dining Hall Para Village Sabtu, 13 Oct 2018 23:34 Untuk urusan makanan para atlet Asian Para Games yang tinggal di Para Village Wisma Kemayoran disediakan Dining Hall dengan makanan…

Metrosports Gelaran Asian Para Games 2018 Dinilai Sukses Sabtu, 13 Oct 2018 23:32 Gelaran Asian Para Games 2018 dianggap sukses oleh masyarakat Indonesia. Berikut kesan-kesan masyarakat terhadap gelaran Asian Para…

Foto Tutup Asian Para Games 2018, JK 'Minta Maaf' ke Jokowi Sabtu, 13 Oct 2018 23:00 Jakarta: Setelah satu pekan penuh berlangsung, Asian Para Games 2018 resmi ditutup. Upaca pentupan di Stadion Madya,…

SportsLainnya Asian Para Games 2018 Komodo Raksasa Muncul Lagi di Upacara Penutupan Asian Para Games 2018 Sabtu, 13 Oct 2018 21:57 Upacara penutupan Asian Para Games 2018 berlangsung meriah di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu 13 Oktober. Salah satu…

Peristiwa Prestasi Indonesia Meningkat di Asian Para Games 2018 Sabtu, 13 Oct 2018 21:47 Prestasi kontingen Indonesia di Asian Para Games kali ini meningkat dari dua penyelenggaraan sebelumnya.

Metrosports Closing Ceremony Asian Para Games 2018 (12) Sabtu, 13 Oct 2018 21:40 The Celebration of Wonder diangkat menjadi tema upacara penutupan Asian Para Games 2018 yang berlangsung di Stadion Madya Senayan.…

Metrosports Closing Ceremony Asian Para Games 2018 (11) Sabtu, 13 Oct 2018 21:38 The Celebration of Wonder diangkat menjadi tema upacara penutupan Asian Para Games 2018 yang berlangsung di Stadion Madya Senayan.…

Foto Jokowi Serahkan Bonus ke Atlet Asian Para Games 2018 Sabtu, 13 Oct 2018 21:35 Bogor: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bonus kepada atlet yang berhasil meraih medali di ajang Asian Para…

Peristiwa Kalla: Atlet Asian Para Games Pemenang Kemanusiaan Sabtu, 13 Oct 2018 21:22 Para atlet berhasil mengikuti ajang kompetisi olahraga internasional dengan keterbatasan fisik.

Metrosports Closing Ceremony Asian Para Games 2018 (10) Sabtu, 13 Oct 2018 21:15 The Celebration of Wonder diangkat menjadi tema upacara penutupan Asian Para Games 2018 yang berlangsung di Stadion Madya Senayan.…