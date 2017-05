43.206 Orang Ikut SBMPTN di Panlok 33 Bogor

Metrotvnews.com, Bogor: 43.206 orang mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang diselenggarakan Panitia Lokal 33 Bogor. Panitia membagi lokasi ujian dalam lima sub panlok, yakni Kota Bogor, Cianjur, Bekasi, Kerawang, dan Cirebon.



Humas SBMPTN Panlok 33 Bogor, Fadjar Satrija menjelaskan kelima sub panlok menyelenggarakan ujian tertulis dengan metode paper based testing (PBT). Sedangkan metode computer based tasting (CBT) hanya dilaksanakan di Sub Panlok Bogor dan Karawang.

Dari 43.206 peserta SBMPTN, lanjutnya, sebanyak 21.080 peserta ujian kelompok saintek, 18.041 orang kelompok ujian sosial humaniora (soshum), dan 4.085 orang peserta kelompok ujian campuran."Dari jumlah sebanyak 620 orang mengikuti ujian metode CBT dan lainnya PBT," kata Fadjar, Senin 15 Mei 2017.Menurut Fadjar, peserta SBMPTN 2017 naik 14,9% dibandingkan tahun lalu. Pada 2016, peserta SBMPTN berjumlah 37.603.Untuk tahun ini, di Panlok 33 Bogor jumlah peserta terbanyak ada di Sub Panlok Bogor yakni 14.216 orang, terdiri atas 13.636 mengikuti PBT dan 580 mengikuti CBT.Peserta SBMPTN di Sub Panlok lainnya, Bekasi 13.958 orang, Cirebon 7.314 orang, Karawang 4.106 orang dan Cianjur 3.612 orang. "Di Karawang 4.066 ikut PBT dan 40 ikut CBT," kata Fadjar.Ia menambahkan, di antara para peserta SBMPTN 2017 di Sub Panlok Bogor ada enam penyandang difabel tuna rungu tiga orang di Bekasi dan Bogor. Panitia menyediakan pendamping khusus untuk peserta penyandang disabilitas. (Antara)(TRK)