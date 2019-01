Alasan Pentingnya Mengikuti Program Beasiswa Kuliah

Jakarta: Pendidikan tinggi menjadi bagian dari kebutuhan hidup seseorang. Dengan menempuh pendidikan, berarti seseorang sudah berinvestasi untuk masa depan. Sayangnya, alasan biaya masih menjadi kendala bagi sebagian orang.



Kendala biaya ini bisa diatasi dengan mengikuti program beasiswa kuliah. Di bawah ini alasan mengapa mengikuti program beasiswa penting untuk Anda.



1. Biaya Kuliah Makin Tinggi



Menurut laporan College Board yang berjudul Trends in College Pricing 2010 menunjukkan bahwa semenjak tahun 2000, biaya kuliah dan iuran empat tahun meningkat lebih dari lima persen per tahun. Begitu juga dengan biaya kuliah dua tahun di universitas negeri maupun empat tahun di universitas swasta, meningkat tiga persen di atas inflasi.



2. Kondisi Ekonomi Keluarga



Kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda-beda. Tak semua orang tua mengalokasikan uang untuk persiapan kuliah anak. Sebuah studi yang dilakukan Longmire and Company menemukan bahwa 33 persen orang tua mengatakan bahwa mereka tak punya banyak uang untuk membiayai kuliah anaknya, bahkan uang tabungannya pun tak mampu untuk membeli buku kuliah selama empat tahun.



3. Tak Ada Anggaran Lebih untuk Biaya Hidup



Berkuliah di luar kota atau luar negeri membutuhkan biaya hidup lebih banyak. Selain memikirkan biaya kuliah, Anda perlu menganggarkan bayar sewa kos, makanan, kesehatan, transportasi, dan lainnya.



Bagi Anda yang tertarik melanjutkan kuliah di Malaysia, ada program beasiswa yang bisa Anda coba. Heriot-Watt University tengah menawarkan sejumlah beasiswa. Perguruan tinggi yang berbasis di Skotlandia ini menawarkan beasiswa PTPN Funding, MBA Scholarship, Heriot-Watt Scholarship, dan Sponsored Scholarship.



Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi laman resmi Heriot-Watt University. Bisa juga melalui website MEC atau menghubungi via WhatsApp 0818188296.



(ROS)