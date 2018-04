Polda Jabar Antisipasi Sweeping Buruh saat May Day

Karawang: Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto mengimbau jajarannya untuk mengantisipasi buruh melakukan sweeping pada pelaksanaan peringatan May Day, Selasa 1 Mei 2018 besok.



"May Day ini hari libur. Mungkin saja ada buruh yang ingin libur bersama keluarganya atau yang keluarganya hajatan. Jadi tolong diantisipasi jangan ada buruh yang melakukan sweeping. Polisi harus siap memberikan pelayanan terhadap buruh. Harus patroli, polisi melakukan langkah persuasif dan preventif," ungkap Agung di Mapolres Karawang, Jawa Barat, Senin, 30 April 2018.

Agung mengatakan, buruh harus memperingati May Day dengan riang gembira. Ia juga mengimbau, agar serikat buruh untuk tidak mengerahkan massa ke Jakarta."Dari data, peingatan hari buruh di Jakarta bakal dihadiri sekitar lebih 3 ribu lebih," katanya.Dia menyebut, untuk mengurai buruh yang akan ke Jakarta akan dibagi ke sejumlah titik di setiap daerah. Agar pelaksanaan May Day bisa lancar dan teratur.Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Ahmad Suroto, menegaskan jumlah buruh ke Jakarta dari Karawang dipastikan tidak akan banya."Karena kita melakukan fokus perayaan di lapangan Karangpawitan, " katanya.Suroto menyebutkan, kenaikan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) masih menjadi isu seksi pada pelaksanaan May Day di Karawang."Isu UMSK masih sangat seksi, " katanya.(LDS)