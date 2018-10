Pemkot Berupaya Lestarikan Batik Pakem Bekasi

Setelah proses panjang untuk mengangkat kembali kekayaan, perkembangan dan sejarah Batik Indonesia kepada dunia, Batik For The World…

"The Colours of Indonesia" menjadi momentum untuk memperkenalkan kopi serta batik ke masyarakat Eropa.

Sabtu, 26 May 2018 16:19

Batik Indonesia dalam waktu dekat akan menunjukkan pesonanya di kancah dunia. Sebuah kegiatan bertajuk Batik for the World akan membawa…

Sabtu, 12 May 2018 01:50

Selasa, 08 May 2018 15:10

Sejak batik diresmikan dan dikukuhkan oleh UNESCO dalam Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity tentang…