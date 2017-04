Himpunan Alumni Gelar Konvensi Bakal Calon Rektor IPB

Metrotvnews.com, Bogor: Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor menggelar konvensi bakal calon rektor IPB periode 2017-2022. Konvensi dari alumni ini merupakan kali pertama dilakukan.



Ketua Umum HA IPB, Bambang Hendryono menjelaskan, pihaknya mendapat kewenangan dari Majelis Wali Amanat IPB untuk melakukan penjaringan bakal calon rektor dengan mekanisme tersendiri. Selain melalui alumni, penjaringan juga dilakukan oleh fakultas, sekolah binsi, dan direktorat program diploma melalui departemen. Juga oleh tenaga kependidikan di lingkup unit administrasi rektorat IPB.

"Jadwal konvensinya padat, dalam waktu satu bulan," ujar Bambang di Bogor, Sabtu 29 April 2017.Bambang menginginkan, konvensi bisa diikuti oleh calon dari seluruh unitt kepengurusan HA IPB se-Indonesia. Dirinya berharap, bakal calon rektor yang didorong maju oleh alumni bisa memenuhi kriteria yang telah ditentukan.Tahap pendaftaran bakal calon dibuka hingga 10 Mei, yang diikuti dua tahapan seleksi penetapan peserta konvensi dan diumumkan pada 12 Mei.Setelah itu, peserta konvensi yang lolos harus melalui uji kompetensi pada 16 Mei. Dilanjutkan tahapan konvensi, berisi pemaparan program kerja pada di hadapan panelis pada 20 Mei."Panelis berasal dari perwakilan sejumlah stake holder. Baik dari internal IPB, alumni IPB, unsur pemerintahan, jurnalis, dan lembaga lainnya," tutur Ketua Steering Committe Konvensi BCR HA IPB, Iriana Eka Sari.Usai rangkaian tahapan tersebut, panelis kemudian akan merumuskan penilaian bakal calon rektor pada 21 Mei. Selanjutnya, 3 nama bakal calon rektor terpilih melalui HA IPB akan di daftarkan ke panitia pemilihan rektor IPB pada 29 Mei."Pendaftaran bisa dilakukan melalui pengurus HA IPB di seluruh daerah," tutur Iriana.Berdasarkan PP nomor 66 2013 tentang Statuta IPB Pasal 52, terdapat 11 persyaratan calon rektor. Beberapa diantaranya belum berusia 60 tahun, dosen tetap dengan status pegawai negeri sipil, berpendidikan doktor, memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala.Iriana menambahkan, pihaknya menentukan 9 kriteria tambahan yang tidak bertentangan dengan syarat administrasi dari panitia pemilihan rektor. Sembilan kriteria tambahan itu yakni, harus memiliki kompetensi kepemimpinan visioner, Change Leadership, Business Acumen, Managing Performance, Innovation and Creativity, Driving Execution, Empowering Others, Embrace Diversity, dan Self Integrity.(RRN)