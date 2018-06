Tarif Damri ke BIJB Dimulai Rp40 Ribu

Majalengka: Perum Damri menyediakan bus untuk mengangkut penumpang rute Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jabar menuju beberapa wilayah. Tarifnya beragam mulai dari Rp40 ribu hingga Rp75 ribu.



Direktur PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan bus melayani penumpang rute Bandung, Cirebon, Kuningan, dan Cikarang. Pengoperasian bus dilakukan bersamaan dengan dimulainya penerbangan komersil di BIJB pada Jumat, 8 Juni 2018.

"Kami bersyukur transportasi darat Damri sudah melayani penumpang. Dengan masuknya Damri ke Kertajati ini semakin memudahkan masyarakat menggunakan transportasi udara yang ingin melakukan perjalanan jauh," kata Virda di Majalengka.Jalur andalan yaitu Tol Cipali. Tol terpanjang di Indonesia itu mengakomodasi masyarakat Bandung Raya, Purwakarta, Subang, hingga Bogor.- Bandung (Kebon Kawung) Via Tol Cipularang dan Cipali, tarif Rp75 ribu- Cirebon (Terminal Harjamukti) Via Tol Cipali, tarif Rp40 ribu- Kuningan (Terminal Kuningan) Via Tol Ciperna dan Tol Cipali Rp50 ribu- Cikarang via Tol CIkampek dan Cipali, tarif Rp60 ribu(RRN)