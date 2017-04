Metrotvnews.com, Bandung: Cadangan beras di Bandung melimpah pada triwulan pertama 2017. Saat ini, tersedia 45 ton beras sebagai cadangan dan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.



Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung Elly Wasliah menjelaskan, pihaknya memiliki sisa cadangan beras pada 2016 sebanyak 30 ton. Pasalnya, dari pengadaan sebanyak 60 ton, hanya 30 ton yang terpakai.

"Sesuai amanat Kementerian Pertanian, setiap provinsi, kabupaten, dan kota wajib memiliki cadangan beras 60 ton. Namun, pada 2016 hanya terpakai 30 ton," kata Elly di sela sosialisasi persediaan pangan di Hotel Panghegar, Jalan Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 25 April 2017.Menurut Elly, sisa 30 ton cadangan beras dari 2016 akan dimasukan pada 2017. Ia juga akan menambah 15 ton cadangan beras dengan kualitas premium dengan harga Rp12 ribu per kilogram."Kalau yang sisa 30 ton itu beras kelas medium dua dengan kisaran harga Rp8 ribu per kilogram," tuturnya.Diakui Elly, cadangan beras 2016 masih tersisa karena minimnya sosialisasi dari aparatur kewilayahan untuk penyaluran dan penggunaannya. Padahal, setiap aparatur kewilayahan biaa mengajukan beras bantuan kepada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung untuk membantu masyarakat miskin."Kewilayahan belum paham untuk mengakses guna memanfaatkan beras cadangan ini. Makanya kita lakukan sosialisasi lagi," cetusnya.Selain itu, melimpahkan cadangan beras dikarenakan Kota Bandung minim terjadi bencana. Tak seperti di kawasan lain, seperti Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat."Di Bandung juga jarang atau sama sekali tidak ada kejadian huru-hara sosial. Jadi, persediaan cadangan beras masih banyak," urainya.Cadangan beras, lanjut Elly, sebagian besar pernah digunakan untuk memberi makan suporter Persebaya 1927 atau dikenal bonek saat melakukan kesepakatan damai di Bandung pada 2016. "Kita memberikan makan seperti intruksi dari pak Wali Kota (Ridwan Kamil). Itu wajib kita mengeluarkan cadangan beras," jelasnya.Elly berharap cadangan beras pada 2017 sebanyak 45 ton mampu terserap seluruhnya. Terlebih, kini Pemerintah Kota Bandung mempunyai program makan malam bersama wali kota dan wakil wali kota Bandung."Program makan bersama pak wali dan pak wakil dengan warga menjadi bagian dari penyaluran cadangan beras. Kalau tahun kemarin, 15 kilogram per kepala keluarga. Tahun ini (2017) menjadi 25 kilogram," pungkasnya.(NIN)