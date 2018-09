PIF 2018 Tingkatkan Daya Saing Tangerang Selatan

Tangerang Selatan: Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengapresiasi penyelenggaraan Puspiptek Innovation Festival (PIF) 2018. Kegiatan ini dinilai dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat Tangerang Selatan.



"Terima kasih karena Tangerang Selatan menjadi tuan rumah kegiatan PIF 2018. Selamat datang di Tangerang Selatan," ujar Airin di Gedung GWB, Kawasan Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan, Kamis 27 September 2018.

Menurutnya, berbagai inovasi yang dihasilkan oleh Puspiptek dapat memudahkan hidup masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan teknologi."Inovasi jadi keharusan, bukan lagi pilihan. Kita terus begerak mengikuti perkembangan zaman, agar kita tdk tertinggal, bagaimana bertahan hidup dan lebih baik lagi," kata Airin.Dia berharap momen PIF 2018 dapat meningkatkan daya saing masyarakat Tangerang Selatan. "Mudah-mudahan bisa meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat Tangerang Selatan, dan Indonesia," ucapnya.PIF 2018 telah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Ainun Naim, yang dilangsungkan di gedung GWB, Kawasan Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan.Pada tahun kedua ini, PIF 2018 memilih tema Innovation for All untuk memperkenalkan teknologi, membudayakan kecintaan terhadap iptek, serta inovasi kepada masyarakat. Acara yang berlangsung hingg 30 September ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.Terselenggaranya PIF 2018 atas kerja sama Puspiptek yang merupakan bagian dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, serta melibatkan sejumlah organisasi/institusi lain seperti United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), ASEAN-INDIA, Bitread, dan Good News From Indonesia (GNFI).(Des)