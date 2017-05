SBMPTN Panlok 34 Bandung Libatkan Ribuan Pengawas

Metrotvnews.com, Bandung: Sebanyak 2.477 ruangan dimanfaatkan untuk ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017 oleh panitia lokal (Panlok) 34 Bandung. Jumlah pengawas 4.954 orang.



"Panitia lokal 34 Bandung membagi lokasi ujian tertulis menjadi 57 sektor dengan 249 lokasi di wilayah Panlok Bandung. Dari 249 lokasi ujian tersebut, 180 di antaranya merupakan institusi," kata Sekretaris Eksekutif I Panlok 34 Bandung Asep Gana Suganda di Kampus Institut Teknologi Bandung, Selasa 16 Mei 2017.

Jumlah tersebut dibagi dalam dua Sub Panlok yakni di Kota Bandung berjumlah 2.277 ruang ujian di 229 lokasi dan di Kota Tasikmalaya berjumlah 200 ruang di 20 lokasi."Rinciannya untuk di Sub Panlok Bandung, SMP 35 ruang, SMA 47 ruang, dan perguruan tinggi 19 ruang. Sementara Sub Panlok Tasikmalaya SMA 6 ruang, dan Perguruan Tinggi 1 ruang yakni di Universitas Siliwangi," ujarnya.Sebanyak 2.477 ruangan yang digunakan, terbagi dalam tiga kelompok peserta yakni saintek, soshum, dan campuran. Peserta SBMPTN akan diawasi 4.954 orang."Rinciannya, Sub Panlok Bandung 4.554 pengawas dan dan Sub Panlok Tasikmalaya 400 pengawas," katanya. (Antara)(TRK)