Pemkot Bandung Suplai Daging Ayam Tambahan

Bandung: Pemerintah Kota Bandung akan menyiapkan 300 ribu ekor daging ayam ras beku untuk didistribusi ke pasar-pasar. Harga daging ayam potong di Bandung telah mencapai Rp40 ribu per kilogram, naik Rp2.000 jika dibandingkan harga sebelumnya.



Penjabat Sementara Wali Kota Bandung Muhamad Solihin mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan swasta untuk menyiapkan daging ayam potong beku. Nantinya, daging tersebut akan dijual di beberapa pasar yang dibawah naungan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bandung Bermartabat.

"Kita sudah kerjasama dengan pihak swasta untuk menyiapkan ayam potong beku agar harga di pasaran bisa stabil, terutama menjelang idul fitri nanti," kata Solihin di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Selasa, 22 Mei 2018.Penyediaan daging ayam potong beku, lanjut Solihin, sebagai pilihan bagi masyarakat untuk memasak selain membeli di para pedagang biasanya. Pemkot Bandung juga menyuplai ke para pedagang di setiap pasar tradisional."Kita akan menyediakan sesuai kebutuhan yakni 300 ribu ekor ayam per hari atau 300 ton per hari, itu yang normal. Kalaupun kebutuhan lebih besar kami siap berapa pun," sambungnya.Solihin mengatakan, kebutuhan daging ayam di Kota Bandung mencapai 800 ribu ekor per hari dengan rincian 600 ribu ekor ayam boiler dan sisanya 200 ribu ekor ayam pejantan.Kebutuhan tersebut kerap meningkat jika memasuki puasa menjelang lebaran.(SUR)