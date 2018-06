Harga Cabai di Bekasi Makin 'Pedas'

Bekasi: Harga cabai di Pasar Baru Bekasi, Kota Bekasi makin 'pedas' menjelang Hari Raya Idulfitri. Harga cabai merah berukuran besar sudah menyentuh angka Rp70 ribu per kilogram pada Selasa, 12 Juni 2018.



Harga tersebut mengalami kenaikan Rp20 ribu dari harga sebelumnya. Pada hari Senin, 11 Juni 2018, harga cabai merah ukuran besar berada pada kisaran Rp50 ribu per kilogram.

Jubaidah, salah satu pedagang cabai, mengatakan, harga sudah mulai naik sejak beberapa waktu ke belakang."Normalnya paling Rp25 atau 30 ribu per kilogram," kata dia di Bekasi.Cabai merah keriting juga mengalami peningkatan harga. Namun, kenaikannya tidak seperti cabai merah besar.Harga normal cabai merah keriting sekitar Rp40 ribu per kilogram. Kenaikannya hanya Rp5 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram.Bukan hanya cabai, harga bawang merah juga mulai merangkak naik. Harga bawang merah sudah mencapai Rp40 ribu per kilogram atau naik Rp5 ribu dibanding hari sebelumnya yang berada di Rp 35 ribu per kilogram."Harga bisa naik terus tergantung dari harga pasar induk saja. Kalau dari pasar induk mahal, kita sesuai jualannya," ujarnya.(SUR)