Jabar Kembangkan Kawin Silang Sapi Belgia dan Sapundan

Bandung: Pemerintah Jawa Barat berusaha untuk memenuhi kebutuhan daging sapi tanpa harus melakukan impor dari berbagai negara. Rencananya Pemprov Jabar akan mengembakan perkawinan sapi Belgia dengan sapi asli Jabar atau Pasundan guna menghasilkan sapi yang memiliki bobot besar.



Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) memerintahkan langsung Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan tim Pemprov Jabar terbang ke Belgia. Terutama untuk mempelajari pengembangbiakan sapi Belgia.

"Pak Uu lagi di Belgia, on the way pulang. Ada rencana sapi Belgia yang berotot otot itu kita akan disilangkan dengan sapi Pasundan," ujar Emil di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 9 November 2018.Metode persilangan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sapi di Jabar. Pasalnya, Jabar harus mengimpor sapi dari berbagai negara seperti Belgia dan Australia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama ketika memasuki bulan ramadan dan Idul Fitri."Sehingga harapannya nanti produksi sapi tonasenya jauh meningkat tapi di produksi lokal bukan impor," tuturnya.Emil optimistis program tersebut akan berhasil beberapa tahun mendatang. Bahkan ia berharap tidak ada lagi sapi impor di Jabar untuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat."Dan Insyaallah berhasil, sehingga nanti suplai daging sapi bisa terpenuhi secara lokal," tegasnya.(SUR)